В штаб-квартире ООН отметили праздник Новруз

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отметили праздник Новруз.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отметили праздник Новруз.

Как передает американское бюро Report, церемонию организовало постоянное представительство 12 стран (Турции, Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана и Узбекистана), отмечающих Новруз при ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении заявил, что Новруз - это праздник новых начинаний, начало нового года, весны и обновление природы. Он подчеркнул, что Новруз объединяет более 300 миллионов человек в мире и символизирует общность различных наций и культур. По словам генсека, ценности данного праздника созвучны с принципами мира организации, включая права и достоинство человека.

Глава ООН призвал руководствоваться "духом солидарности Новруза" и укреплять гармонию в деле защиты планеты и реализации общих целей, несмотря на беспрецедентные проблемы современности. Он пожелал всем счастья, здоровья, мира и благополучия.

В свою очередь, советник постоянного представительства Азербайджана при ООН Лейла Новруз представила подробную информацию о значимой роли Новруза в жизни нашего народа, который является по-настоящему всенародным праздником, самым любимым и почитаемым всеми соотечественниками.