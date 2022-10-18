В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели сегодня обыски в штаб-квартире германского Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели сегодня обыски в штаб-квартире германского Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В операции участвовали сотрудники прокуратуры, налоговые инспекторы, полицейские - всего 114 человек. Обыски были проведены также в частных квартирах подозреваемых лиц. Они связаны с расследованием, которое длится вот уже около пяти лет в общей сложности в отношении 80 человек. Его ведет прокуратура Кельна.

"Мы подтверждаем, что в рамках проводящегося с 2017 года расследования против банка по делу Cum-Ex прокуратура Кельна сейчас проводит в нашей штаб-квартире во Франкфурте-на-Майне следственные меры. С начала расследования в 2017 году банк по-прежнему в полном объеме сотрудничает со следствием", - говорится в заявлении фининститута.

Речь идет о налоговых схемах Cum-Ex, с помощью которых мошенники незаконно получали денежные средства, используя схему по возврату налогов.