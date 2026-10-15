В системе электронного сельского хозяйства созданы возможности для 350 тыс. фермеров

В системе "Электронное сельское хозяйство" Азербайджана созданы возможности для 350 тыс. активных фермеров.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции по проекту "Аграрный искусственный интеллект".

По ее словам, фактически каждый фермер считается участником системы. В настоящее время поставлена задача охватить всех фермеров, зарегистрированных в электронной системе.

"Возможности, интегрированные в систему на сегодняшний день, доступны всем 350 тыс. активных фермеров. Они могут входить в личные кабинеты и отслеживать информацию о состоянии растений и другие необходимые сведения. Определенные различия могут быть в данных фермеров, у которых отсутствуют координаты или имеются пробелы в географической информации. В остальных случаях вся информация полностью доступна фермерам", - отметила Гадимова.

Она также сообщила, что в текущем году в информационной системе "Электронное сельское хозяйство" зарегистрировано 1,3 млн гектаров посевных площадей.

По словам замминистра, речь идет о площадях, занятых растениеводческими культурами, которые фермеры декларируют в текущем году с учетом ежегодной смены выращиваемых культур. Данные доступны не только в целом по стране, но и отдельно по каждому району и даже селу.