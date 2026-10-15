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    В системе электронного сельского хозяйства созданы возможности для 350 тыс. фермеров

    АПК
    • 15 октября, 2026
    • 11:32
    В системе электронного сельского хозяйства созданы возможности для 350 тыс. фермеров

    В системе "Электронное сельское хозяйство" Азербайджана созданы возможности для 350 тыс. активных фермеров.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции по проекту "Аграрный искусственный интеллект".

    По ее словам, фактически каждый фермер считается участником системы. В настоящее время поставлена задача охватить всех фермеров, зарегистрированных в электронной системе.

    "Возможности, интегрированные в систему на сегодняшний день, доступны всем 350 тыс. активных фермеров. Они могут входить в личные кабинеты и отслеживать информацию о состоянии растений и другие необходимые сведения. Определенные различия могут быть в данных фермеров, у которых отсутствуют координаты или имеются пробелы в географической информации. В остальных случаях вся информация полностью доступна фермерам", - отметила Гадимова.

    Она также сообщила, что в текущем году в информационной системе "Электронное сельское хозяйство" зарегистрировано 1,3 млн гектаров посевных площадей.

    По словам замминистра, речь идет о площадях, занятых растениеводческими культурами, которые фермеры декларируют в текущем году с учетом ежегодной смены выращиваемых культур. Данные доступны не только в целом по стране, но и отдельно по каждому району и даже селу.

    Аграрный сектор Азербайджана Ильхама Гадимова
    Nazir müavini: "Elektron kənd təsərrüfatı" sistemində 350 min fermer üçün imkan yaradılıb"
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