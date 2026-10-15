ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаз"
В регионе
- 15 октября, 2026
- 11:32
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ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз Украины" в Полтавской области.
Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений", – отметил он.
В результате удара БПЛА было повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар, работа приостановлена, отметили в компании.
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