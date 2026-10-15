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    ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаз"

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 11:32
    ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру Нафтогаз

    ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз Украины" в Полтавской области.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

    "Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений", – отметил он.

    В результате удара БПЛА было повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар, работа приостановлена, отметили в компании.

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    Rusiya "Naftoqaz"ın obyektinə zərbə endirib
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