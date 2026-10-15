ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаз"

ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз Украины" в Полтавской области.

Как передает Report, об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на заявление и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений", – отметил он.

В результате удара БПЛА было повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар, работа приостановлена, отметили в компании.