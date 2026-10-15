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    Rusiya "Naftoqaz"ın obyektinə zərbə endirib

    Region
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:49
    Rusiya Naftoqazın obyektinə zərbə endirib

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Poltava bölgəsində "Naftoqaz Ukrainı" qrupunun qaz hasılatı infrastrukturuna hücum edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna mediası "Naftoqaz"ın İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Sergey Fedorenkonun bəyanatına istinadən xəbər verir.

    "Hücum zamanı əməkdaşlar sığınacaqda olublar, xəsarət alan yoxdur. Ərazidə dağıntıların miqyası qiymətləndirilir", – o qeyd edib.

    Şirkətdən qeyd ediblər ki, PUA zərbəsi nəticəsində texnoloji avadanlıqlar zədələnib, obyektdə yanğın baş verib və iş dayandırılıb.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Naftoqaz
    ВС РФ атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаз"
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