В школе на севере Германии прогремели взрывы

В городе Гестахт на севере ФРГ, неподалеку от Гамбурга, в школе произошли взрывы и пожар.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал t-online со ссылкой на представителя пожарной службы.

По предварительной информации, горит корпус с кабинетами химии и физики. На месте сейчас работают 140 пожарных.

Причина пожара уточняется. О возможных пострадавших пока не известно.