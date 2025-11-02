Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 02 ноября, 2025
    • 13:53
    В школе на севере Германии прогремели взрывы

    В городе Гестахт на севере ФРГ, неподалеку от Гамбурга, в школе произошли взрывы и пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает новостной портал t-online со ссылкой на представителя пожарной службы.

    По предварительной информации, горит корпус с кабинетами химии и физики. На месте сейчас работают 140 пожарных.

    Причина пожара уточняется. О возможных пострадавших пока не известно.

    Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş verib

