В школе на севере Германии прогремели взрывы
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 13:53
В городе Гестахт на севере ФРГ, неподалеку от Гамбурга, в школе произошли взрывы и пожар.
Как передает Report, об этом сообщает новостной портал t-online со ссылкой на представителя пожарной службы.
По предварительной информации, горит корпус с кабинетами химии и физики. На месте сейчас работают 140 пожарных.
Причина пожара уточняется. О возможных пострадавших пока не известно.
