İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş verib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 14:16
    Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş verib

    Almaniyanın şimalında Hamburq yaxınlığında yerləşən Gestaxt şəhərində məktəbdə partlayışlar və yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "t-online" xəbər portalı yanğınsöndürmə idarəsinin sözçüsünə istinadən məlumat yayıb.

    İlkin məlumata görə, yanğın kimya və fizika dərsi tədrid olunan siniflərin yerləşdiyi binada qeydə alınıb. Hazırda hadisə yerində 140 yanğınsöndürən çalışır.

    Yanğının səbəbi araşdırılır. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

    Almaniya məktəb yanğın
    В школе на севере Германии прогремели взрывы

    Son xəbərlər

    14:41

    Hakan Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    Region
    14:25

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    14:21

    Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    14:18

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    14:16

    Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib

    Region
    14:16

    Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş verib

    Digər ölkələr
    14:13
    Video

    Abşeronda yük maşını idarəetmədən çıxaraq məhəccərlərə çırpılıb

    Hadisə
    14:10

    Sabah bəzi magistral yollarda görmə məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    14:00

    İspaniya klubu Harri Keynin transferini yekunlaşdıra bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti