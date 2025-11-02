Almaniyanın şımalında məktəbdə partlayışlar baş verib
- 02 noyabr, 2025
- 14:16
Almaniyanın şimalında Hamburq yaxınlığında yerləşən Gestaxt şəhərində məktəbdə partlayışlar və yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "t-online" xəbər portalı yanğınsöndürmə idarəsinin sözçüsünə istinadən məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, yanğın kimya və fizika dərsi tədrid olunan siniflərin yerləşdiyi binada qeydə alınıb. Hazırda hadisə yerində 140 yanğınsöndürən çalışır.
Yanğının səbəbi araşdırılır. Xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.
