О нас

В Северной Македонии начались выборы президента

В Северной Македонии начались выборы президента Президентские выборы начались в Северной Македонии, открылись 3 480 избирательных участков.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 09:10
В Северной Македонии начались выборы президента

Президентские выборы начались в Северной Македонии, открылись 3 480 избирательных участков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в течение дня правом голоса смогут воспользоваться около 1,81 млн граждан республики, которым предстоит избрать на пост главы государства одного из семи кандидатов.

По оценкам экспертов, основные претенденты на должность - действующий президент Стево Пендаровски, которого поддерживает Социал-демократический союз Македонии, и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" Гордана Силяновска-Давкова. Оба политика принимали участие во втором туре президентских выборов в 2019 году.

За пост главы государства также борются лидер центристской партии "Гражданский выбор для Македонии", мэр северного муниципалитета Карпош Стевчо Якимовски; глава МИД, представитель албанского меньшинства, баллотирующийся от левоцентристского Демократического союза за интеграцию, Буяр Османи; кандидат от партии "Левица" Биляна Ванковска-Цветковска; лидер правоцентристского Альянса албанцев Арбен Таравари и мэр северного города Куманово (третий по численности населения), председатель левоцентристского движения "За нашу Македонию" Максим Димитриевски.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şimali Makedoniyada prezident seçkiləri keçirilir

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi