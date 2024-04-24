В Северной Македонии начались выборы президента

Президентские выборы начались в Северной Македонии, открылись 3 480 избирательных участков.

Президентские выборы начались в Северной Македонии, открылись 3 480 избирательных участков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в течение дня правом голоса смогут воспользоваться около 1,81 млн граждан республики, которым предстоит избрать на пост главы государства одного из семи кандидатов.

По оценкам экспертов, основные претенденты на должность - действующий президент Стево Пендаровски, которого поддерживает Социал-демократический союз Македонии, и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" Гордана Силяновска-Давкова. Оба политика принимали участие во втором туре президентских выборов в 2019 году.

За пост главы государства также борются лидер центристской партии "Гражданский выбор для Македонии", мэр северного муниципалитета Карпош Стевчо Якимовски; глава МИД, представитель албанского меньшинства, баллотирующийся от левоцентристского Демократического союза за интеграцию, Буяр Османи; кандидат от партии "Левица" Биляна Ванковска-Цветковска; лидер правоцентристского Альянса албанцев Арбен Таравари и мэр северного города Куманово (третий по численности населения), председатель левоцентристского движения "За нашу Македонию" Максим Димитриевски.