В северной части Перу произошло землетрясение

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в северной части Перу.
Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Изначально EMSC сообщал о магнитуде 5,7 баллов, однако позже откорректировал данные.
Эпицентр землетрясения располагался в 56 километрах от города Мойобамба. Очаг землетрясения залегал на глубине 124 километра.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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