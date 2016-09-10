 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В северной части Перу произошло землетрясение

    Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в северной части Перу.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Изначально EMSC сообщал о магнитуде 5,7 баллов, однако позже откорректировал данные.

    Эпицентр землетрясения располагался в 56 километрах от города Мойобамба. Очаг землетрясения залегал на глубине 124 километра.

    Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi