В Сеуле решили отложить открытие офиса связи между КНДР и Южной Кореей

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Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Южнокорейские власти приняли решение отложить открытие офиса связи между КНДР и Южной Кореей.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление представителя администрации президента Южной Кореи Ким Ю-кьёма.

Отмечается, что данный шаг связан с существующими препятствиями в отношениях США и КНДР, так как госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Северную Корею по просьбе президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.