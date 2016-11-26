В Сеуле ожидается антиправительственный марш с участием 1,5 млн человек

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Марш протеста против действующего президента Южной Кореи Пак Кын Хе в Сеуле в субботу может собрать рекордное число участников, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Организаторы ожидают, что на улицы города выйдут до 1,5 миллиона человек.

Субботняя акция протеста станет уже пятой по счету. Как и ранее, в ней будут участвовать представители трех оппозиционных партий Южной Кореи, а также участники более 1,5 тысячи общественных организаций.

Однако, как отмечает агентство Ренхап, протестующим впервые было разрешено приблизится к резиденции президента страны на 200 метров, что, в свою очередь, вызывает особое беспокойство у сотрудников правопорядка. Для обеспечения безопасности полиция Южной Кореи задействует около 25 тысяч сотрудников.

До настоящего времени рекордное число протестующих было зафиксировано в ходе антиправительственного марша 19 ноября, когда на улицы Сеула вышли более миллиона человек. В то же время полиция города оценивала их число в 260 тысяч.