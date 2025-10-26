Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Сеуле готовы к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 19:18
    В Сеуле готовы к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

    Власти Республики Корея заявили, что не располагают официальной информацией о возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе, однако готовы к такому развитию событий.

    Как передает Report, советник по национальной безопасности президента Республики Корея Ви Сон Лак отметил, что Сеул лишь ознакомился с сообщениями о высказываниях Трампа о готовности к встрече с северокорейским лидером, но пока не получил подтверждения о её подготовке.

    Ожидается, что Дональд Трамп посетит Республику Корея 29–30 октября в рамках мероприятий по линии АТЭС, однако не примет участия в самом саммите, который пройдет 31 октября – 1 ноября.

