Seul Tramp və Kim Çen Inın mümkün görüşündən xəbərsizdir
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 19:30
Cənubi Koreya hakimiyyəti ABŞ prezidenti Donald Tramp və Şimali Koreya lideri Kim Çen In arasında Koreyalararası sərhəddə mümkün görüşlə bağlı rəsmi məlumata malik olmadıqlarını, lakin belə bir hadisəyə hazır olduqlarını bildiriblər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Koreya Respublikası Prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Vi Son Lak deyib.
Onun sözlərinə görə, rəsmi Seul yalnız Trampın Şimali Koreya lideri ilə görüşü barədə bəyanatlardan xəbərdardır, lakin onun hazırlandığına dair hələlik təsdiq almayıb.
Donald Trampın APEC tədbirləri çərçivəsində oktyabrın 29-30-da Koreya Respublikasına səfər edəcəyi gözlənilir, lakin 31 oktyabr-1 noyabr tarixlərində keçiriləcək sammitin özündə iştirak etməyəcək.
Son xəbərlər
20:37
Niderlandda ermənipərəst siyasətçi qadın təhdidlərə görə təhlükəsiz yerə təxliyə edilibDigər ölkələr
20:22
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şamaxı" ilə heç-heçə edibFutbol
20:02
Avstraliyada fırtına 90 mindən çox evi işıqsız qoyubDigər ölkələr
19:42
Foto
Biləsuvarda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş güləş üzrə region birinciliyi keçirilibFərdi
19:30
Seul Tramp və Kim Çen Inın mümkün görüşündən xəbərsizdirDigər ölkələr
19:03
KİV: Misir xilasediciləri Qəzza zolağında girovların cəsədlərinin axtarışına başlayıbDigər ölkələr
18:46
Vensan Abubakar: "Neftçi"yə faydalı olmaq üçün gəlmişəmFutbol
18:43
Bessent: ABŞ çox güman ki, Çinə qarşı 100 faizlik tariflər tətbiq etməyəcəkDigər ölkələr
18:35