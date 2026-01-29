Azərbaycan velosipedçiləri təlim-məşq toplanışı üçün Türkiyəyə yollanıblar
Şose velosipedi üzrə Azərbaycanın Elit/U-23 yığması 2026-cı ildə nəzərdə tutulan beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədilə Türkiyənin Alanya şəhərinə təlim-məşq toplanışına yollanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından (AzVİF) məlumat verilib.
Heyəti Musa Mikayılzadə, Süleyman Ələkbərov, Tural İsrafilov, Nofəl Nuriyev, Şahin Eyvazov, Əli Qurbanov, Maksim Trendelyov və Viktoriya Sidorenkodan ibarət komanda martın 16-dək qardaş ölkədə olacaq.
Bu müddət ərzində baş məşqçi Vladimir Buşanski və məşqçi Elçin Əsədovun rəhbərliyi altında hazırlıq keçəcək komanda üzvləri Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) bayrağı altında Alanya və Antalya bölgələrində təşkil olunacaq beynəlxalq turnirlərdə də iştirak edəcəklər.
