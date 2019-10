В сети появилось видео с места предполагаемой ликвидации аль-Багдади - ВИДЕО

В "глобальной паутине" появилось видео с моментом предполагаемой ликвидации главаря ДАЕШ Абу Бакра аль-Багдади, передает Report.

Запись в воскресенье опубликовал турецкий журналист Реджеп Сойлю в своем микроблоге в социальной сети "Твиттер". Утверждается, что на опубликованных кадрах показаны место и момент ликвидации.

Ранее американские СМИ сообщили, что в субботу военные США провели спецоперацию в сирийской провинции Идлиб, в результате которой аль-Багдади был уничтожен. Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения разведданных.

В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал на своей странице в "Твиттере" об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь. Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии.

Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

Here is another aftermath video from ISIS leader Baghdadi operation pic.twitter.com/Uwfx0hS8UB