    В Сербии остановили движение поездов из-за угрозы теракта

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 17:33
    В Сербии остановили движение поездов из-за угрозы теракта

    Железнодорожное сообщение в Сербии остановлено из-за угрозы теракта в пятницу, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила компания "Србиявоз", представляющая железные дороги Сербии.

    "Србиявоз" оповещает потребителей услуг, что 31 октября 2025 года получен звонок, который содержал анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства. Интенсивно сотрудничаем с МВД на разрешении возникшей ситуации. Мы вынуждены временно остановить движение всех поездов с целью защиты пассажиров и экипажей поездов", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 16 человек погибли в результате трагедии в городе Нови-Сад, где обрушился 50-метровый бетонный козырек на здании вокзала. После трагедии в стране начались антиправительственные протесты, которые продолжаются до сих пор.

    Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb

