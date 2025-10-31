Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 17:48
Serbiyada Novi-Sad faciəsinin ildönümü ərəfəsində terror təhlükəsi səbəbindən qatarların hərəkəti dayandırılıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Serbiya dəmir yollarını təmsil edən "Srbiyavoz" şirkəti məlumat yayıb.
"Srbiyavoz" xidmət istehlakçılarına bildirir ki, 2025-ci il oktyabrın 31-də bütün qatarlarda və dəmir yollarında partlayıcı qurğuların yerləşdirildiyi barədə zəng daxil olub. Yaranmış vəziyyətin həlli üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə intensiv əməkdaşlıq edirik. Sərnişinləri və ekipajları qorumaq məqsədilə bütün qatarların hərəkətini müvəqqəti olaraq dayandırmağa məcburuq", - məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
18:19
Foto
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaqEnergetika
18:14
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olubFərdi
18:11
Foto
Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunubSosial müdafiə
18:11
Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıbFərdi
18:00
Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibElm və təhsil
18:00
Foto
Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçiribDin
17:55
Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyibMaliyyə
17:48
"İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyibFutbol
17:48