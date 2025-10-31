İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:48
    Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    Serbiyada Novi-Sad faciəsinin ildönümü ərəfəsində terror təhlükəsi səbəbindən qatarların hərəkəti dayandırılıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Serbiya dəmir yollarını təmsil edən "Srbiyavoz" şirkəti məlumat yayıb.

    "Srbiyavoz" xidmət istehlakçılarına bildirir ki, 2025-ci il oktyabrın 31-də bütün qatarlarda və dəmir yollarında partlayıcı qurğuların yerləşdirildiyi barədə zəng daxil olub. Yaranmış vəziyyətin həlli üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə intensiv əməkdaşlıq edirik. Sərnişinləri və ekipajları qorumaq məqsədilə bütün qatarların hərəkətini müvəqqəti olaraq dayandırmağa məcburuq", - məlumatda deyilir.

    Serbiya Terror aktı dəmir yolu
    В Сербии остановили движение поездов из-за угрозы теракта

    Son xəbərlər

    18:19
    Foto

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaq

    Energetika
    18:14

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olub

    Fərdi
    18:11
    Foto

    Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    18:11

    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    18:00

    Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    18:00
    Foto

    Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirib

    Din
    17:55

    Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    17:48

    "İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyib

    Futbol
    17:48

    Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti