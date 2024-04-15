В Сенегале сотрудники таможни перехватили партию кокаина весом более тонны

Партия кокаина весом, превышающим 1 тонну, перехвачена на юго-востоке Сенегала.

Партия кокаина весом, превышающим 1 тонну, перехвачена на юго-востоке Сенегала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное управление таможни страны, отметив, что по своему размеру партия является крупнейшей в истории Сенегала, обнаруженной на суше.

По словам властей, стоимость партии общим весом 1 137 кг оценивается в 137 млн евро. 948 пакетов с кокаином были спрятаны в грузовике в кузове с двойным дном. Управление таможни сообщило, что грузовик прибыл из соседней страны, однако не назвало какой именно.

Наркотики были выявлены в результате использования при контроле новейших технологий, включая сканеры.