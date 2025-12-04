В Сенат США внесли резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

Группа американских сенаторов представила резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодателей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте члена верхней палаты американского законодательного органа Тима Кейна (демократ от штата Вирджиния).

Документ, подготовленный Кейном, сенаторами Рэндом Полом (республиканец от штата Кентукки) и Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния), а также лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк) направлен на то, чтобы не допустить участия ВС США "в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, если это не будет одобрено Конгрессом". Законодатели заострили внимание на том, что Трамп 2 декабря заявил о готовности американских сил "очень скоро" начать наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в рамках борьбы с наркомафией.

"Американцы не хотят, чтобы их втягивали в бесконечную войну с Венесуэлой без публичного обсуждения или голосования", - подчеркнул Пол, который последовательно выступает против вмешательства США в дела других государств.

В резолюции подчеркивается, что в США лишь законодательный орган обладает полномочиями объявлять войну. "Конгресс не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не давал разрешения на применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее", - подчеркивается в документе. Вашингтон также должен прекратить такое применение силы против Венесуэлы, говорится в тексте.