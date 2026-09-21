В семи аэропортах США приостановлены полеты из-за технической неисправности

В нескольких аэропортах США приостановлено наземное обслуживание и полеты из-за технической неисправности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации (FAA) США на его сайте.

Среди них аэропорты им. Джона Кеннеди, Ла-Гуардия, Тетерборо, Уэстчестер (штат Нью-Йорк), а также воздушные гавани городов Ньюарк (штат Нью-Джерси) и Филадельфия (штат Пенсильвания).

Причиной названа неисправность оборудования. По данным FAA, задержки могут составлять от одного до четырех часов.