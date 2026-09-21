В семи аэропортах США приостановлены полеты из-за технической неисправности
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 22:29
В нескольких аэропортах США приостановлено наземное обслуживание и полеты из-за технической неисправности.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации (FAA) США на его сайте.
Среди них аэропорты им. Джона Кеннеди, Ла-Гуардия, Тетерборо, Уэстчестер (штат Нью-Йорк), а также воздушные гавани городов Ньюарк (штат Нью-Джерси) и Филадельфия (штат Пенсильвания).
Причиной названа неисправность оборудования. По данным FAA, задержки могут составлять от одного до четырех часов.
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