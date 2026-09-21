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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В семи аэропортах США приостановлены полеты из-за технической неисправности

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 22:29
    В семи аэропортах США приостановлены полеты из-за технической неисправности

    В нескольких аэропортах США приостановлено наземное обслуживание и полеты из-за технической неисправности.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации (FAA) США на его сайте.

    Среди них аэропорты им. Джона Кеннеди, Ла-Гуардия, Тетерборо, Уэстчестер (штат Нью-Йорк), а также воздушные гавани городов Ньюарк (штат Нью-Джерси) и Филадельфия (штат Пенсильвания).

    Причиной названа неисправность оборудования. По данным FAA, задержки могут составлять от одного до четырех часов.

    Соединенные Штаты Америки (США) приостановка полетов Аэропорты
    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

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