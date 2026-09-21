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    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 23:24
    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    ABŞ-nin bir neçə hava limanında texniki nasazlıq səbəbindən yerüstü xidmət və uçuşlar dayandırılıb.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mülki Aviasiya İdarəsinin saytındakı bəyanatda deyilir.

    Onların arasında Con Kennedi adına, La-Quardiya, Teterboro, Uestçester (Nyu-York ştatı) hava limanları, eləcə də Nyuark (Nyu-Cersi ştatı) və Filadelfiya (Pensilvaniya ştatı) şəhərlərinin aeroportları var.

    Səbəb kimi avadanlığın nasazlığı göstərilib. Məlumata görə, gecikmələr bir saatdan dörd saatadək davam edə bilər.

    Mülki Aviasiya İdarəsi Texniki nasazlıq Birbaşa uçuşlar Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    В семи аэропортах США приостановлены полеты из-за технической неисправности

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