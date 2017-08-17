В секторе Газа террорист-смертник подорвался на границе с Египтом

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Полицейский из службы безопасности погиб в секторе Газа, пять правоохранителей получили ранения после того, как террорист-смертник взорвал себя рядом с египетской границей.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел в секторе Газа Ияд аль-Бузом.

"Полиция пыталась остановить двоих боевиков, направлялись к египетской границе, один из двух боевиков подорвал себя, убив себя… офицер управления полевой полиции также был убит, а также получили ранения пять членов сил безопасности в секторе Газа", - сказал он.

По данным местных источников, боевики принадлежат к террористической группировке ИГ.