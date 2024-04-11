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В секторе Газа ликвидировали финансового куратора ХАМАС

В секторе Газа ликвидировали финансового куратора ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила члена военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Насера Якоба Джаббера Насера, который курировал финансирование организации в Рафахе.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 19:44
В секторе Газа ликвидировали финансового куратора ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила члена военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Насера Якоба Джаббера Насера, который курировал финансирование организации в Рафахе.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали террориста Насера Якоба Джаббера Насера. В рамках своей деятельности в военном крыле ХАМАС он отвечал за финансирование значительной части военной активности ХАМАС в Рафахе", – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в конце прошлого года Насер перевел на счета ХАМАС сотни тысяч долларов для продолжения военной деятельности движения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что его страна не отказывается от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата ее начала уже определена.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın Rəfahda maliyyədən məsul olan üzvünü məhv edib

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