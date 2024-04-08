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Нетаньяху: Дата начала операции Израиля в Рафахе назначена

Нетаньяху: Дата начала операции Израиля в Рафахе назначена Израиль не отказывается от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата ее начала уже определена.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 21:49
Нетаньяху: Дата начала операции Израиля в Рафахе назначена

Израиль не отказывается от своих планов провести военную операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом, дата ее начала уже определена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире. Мы постоянно работаем над достижением наших целей - прежде всего освобождения всех наших заложников и достижения тотальной победы над ХАМАС. Эта победа требует входа в Рафах и уничтожения там террористических батальонов. Это произойдет, есть дата", - заявил премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.

При этом Нетаньяху не назвал никаких конкретных сроков.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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