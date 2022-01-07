В СБ ООН распространили письмо генсека ОДКБ о развертывании сил в Казахстане

Письмо генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася о направлении в Казахстан Коллективных миротворческих сил для нормализации обстановки в республике распространено в Совете Безопасности ООН.

Письмо генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася о направлении в Казахстан Коллективных миротворческих сил для нормализации обстановки в республике распространено в Совете Безопасности ООН.

Как передает Report, документ направлен постпредством Армении при ООН в адрес генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совбеза, главы миссии Норвегии Моны Юуль.

В письме отмечается, что "на основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами войск Коллективных сил ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".