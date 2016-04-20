​В Саудовской Аравии задержаны 37 человек по подозрению в терроризме

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Саудовской Аравии за последние несколько недель задержали 37 подданных королевства по подозрению в террористической деятельности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всего, согласно отчету МВД страны, за месяц были задержаны 140 человек, в том числе 29 йеменцев, девять иранцев, пять египтян, иорданец и один подданный Бахрейна.

Серия арестов началась в королевстве после убийства офицера в населенном пункте ад-Давадми на востоке страны, а также подрыва взрывного устройства вблизи полицейского участка в районе ад-Дельм, в результате чего погиб один иностранец.