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Полиция Нидерландов задержала 125 человек при разгоне пропалестинской демонстрации

Полиция Нидерландов задержала 125 человек при разгоне пропалестинской демонстрации Нидерландская полиция разогнала участников пропалестинской демонстрации, разбивших палаточный лагерь в студенческом городке Рутерсейланд Амстердамского университета. Задержаны 125 человек.
Другие страны
7 мая 2024 г. 09:41
Полиция Нидерландов задержала 125 человек при разгоне пропалестинской демонстрации

Нидерландская полиция разогнала участников пропалестинской демонстрации, разбивших палаточный лагерь в студенческом городке Рутерсейланд Амстердамского университета. Задержаны 125 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

Полиция, прокуратура и муниципалитет приняли соответствующее решение "из-за нарушений общественного порядка", утверждает вещательная корпорация. Университет несколько раз просил демонстрантов разойтись, однако не все протестующие согласились. Специальное подразделение полиции прибыло на место около трех часов ночи, через 1,5 часа акция была окончена, большинство людей увезли на автобусах.

Вечером около 10 неизвестных напали на палаточный лагерь. Они избивали демонстрантов, а также запускали в их сторону фейерверки и петарды. До этого в конфронтацию с участниками акции вступили сторонники Израиля.

Пропалестинские демонстранты разбили палаточный лагерь в понедельник днем. Они призывали Амстердамский университет и другие высшие учебные заведения в голландской столице, в том числе Амстердамский свободный университет и Амстердамский университетский колледж, прекратить отношения с Израилем.

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Версия на английском языке Dutch police detain 125 people at a pro-Palestinian protesters' camp

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