В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, заявил о задержании 208 человек в рамках расследования коррупционных дел, семеро человек отпущены на свободу.

Как передает Report, об этом сoобщила газета "Аш-Шарк аль-аусат".

"Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу", - отметил генпрокурор.

Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.