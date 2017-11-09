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    В Саудовской Аравии задержали более 200 человек по подозрению в коррупции

    Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, заявил о задержании 208 человек в рамках расследования коррупционных дел, семеро человек отпущены на свободу.

    Как передает Report, об этом сoобщила газета "Аш-Шарк аль-аусат".

    "Семь человек из 208 задержанных в связи с расследованием дел о коррупции отпущены на свободу", - отметил генпрокурор.

    Он отказался на этом этапе сообщить личные данные задержанных, сославшись на тайну следствия.

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