    • 08 марта, 2026
    • 20:58
    В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человека

    Два человека погибли, еще 12 получили ранения в результате попадания снаряда в жилое здание в Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщила служба гражданской обороны королевства в соцсети X.

    Согласно заявлению, снаряд попал в дом, принадлежащий компании по техническому обслуживанию и уборке, в провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда.

    Отмечается, что погибшие и пострадавшие являются гражданами Бангладеш и Индии.

