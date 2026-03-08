İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 08 mart, 2026
    • 21:25
    Səudiyyə Ərəbistanına mərmi düşməsi nəticəsində iki nəfər ölüb, yaralananlar var

    Səudiyyə Ərəbistanında yaşayış binasına mərmi düşməsi nəticəsində iki nəfər ölüb, daha 12 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Krallığın Mülki Müdafiə Xidməti "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Bəyanata görə, mərmi Ər-Riyadın cənub-şərqində yerləşən Əl-Xərc əyalətində təmir və təmizlik şirkətinə məxsus binaya düşüb.

    Ölən və yaralananların Banqladeş, Hindistan vətəndaşları olduğu bildirilir.

    В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человека

