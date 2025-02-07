В Сан-Паулу самолет столкнулся с автомобилями на оживленном проспекте, есть погибшие

Легкомоторный самолет врезался в автомобили на оживленном проспекте Маркиза де Сан-Висенте в Сан-Паулу.

Два человека погибли в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1.

"Как минимум два человека погибли, один пострадал", - говорится в публикации.

Ранее пожарные Бразилии сообщили о крушении небольшого самолета на автомобили в Сан-Паулу. Отмечалось, что он упал на автобус.

15.15

Легкомоторный самолет врезался в автомобили на оживленном проспекте Маркиза де Сан-Висенте в Сан-Паулу.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила местная пожарная служба.

Телевизионные кадры показали, что после аварии загорелся автобус.

Пожарная служба пока не предоставила информации о возможных жертвах.