Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Сьерра-Леоне после новый вспышки Эболы изолированы 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, люди помещены в карантин, поскольку могли контактировать с погибшей от лихорадки девушкой.

О новом случае заражения стало известно в минувшую пятницу. Днём ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над эпидемией в Западной Африке.

Вспышка Эболы в началась в мае 2014 года. Жертвами вируса уже стали более 11 тысяч человек.