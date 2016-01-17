 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Сьерра-Леоне после новый вспышки Эболы изолированы 100 человек

    Люди помещены в карантин, поскольку могли контактировать с погибшей от лихорадки девушкой

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Сьерра-Леоне после новый вспышки Эболы изолированы 100 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Франс Пресс, люди помещены в карантин, поскольку могли контактировать с погибшей от лихорадки девушкой.

    О новом случае заражения стало известно в минувшую пятницу. Днём ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над эпидемией в Западной Африке.

    Вспышка Эболы в началась в мае 2014 года. Жертвами вируса уже стали более 11 тысяч человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi