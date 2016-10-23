В Рязани при взрыве газа в жилом доме погибли три человека

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Рязани в ночь на воскресенье, среди них один ребенок.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Региональный главк МЧС ранее сообщил, что в доме на улице 1-й Осенний переулок произошел хлопок газа. Представитель Центрального регионального центра сообщил РИА Новости, что четыре человека получили травмы.

"Десять пострадавших, один ребенок", — сказал представитель регионального управления.

По данным агентсво, три человека стали жертвами взрыва газа.