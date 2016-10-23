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    В Рязани при взрыве газа в жилом доме погибли три человека

    Десять человек пострадали при взрыве

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Рязани в ночь на воскресенье, среди них один ребенок.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

    Региональный главк МЧС ранее сообщил, что в доме на улице 1-й Осенний переулок произошел хлопок газа. Представитель Центрального регионального центра сообщил РИА Новости, что четыре человека получили травмы.

    "Десять пострадавших, один ребенок", — сказал представитель регионального управления.

    По данным агентсво, три человека стали жертвами взрыва газа.

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