В ряде районов Киева произошел блэкаут
- 14 октября, 2025
- 21:55
В центре и нескольких районах украинской столицы прекращено энергоснабжение.
Как передает Report, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Согласно информации, в связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева.
"Частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах", - говорится в сообщении в Телеграм-канале.
Отмечается также, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание.
"Перерыв длился до 1 минуты. Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев", - отметили в администрации.
По ее данным, сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.