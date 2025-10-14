Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В ряде районов Киева произошел блэкаут

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 21:55
    В ряде районов Киева произошел блэкаут

    В центре и нескольких районах украинской столицы прекращено энергоснабжение.

    Как передает Report, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

    Согласно информации, в связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева.

    "Частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах", - говорится в сообщении в Телеграм-канале.

    Отмечается также, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание.

    "Перерыв длился до 1 минуты. Сейчас все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев", - отметили в администрации.

    По ее данным, сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

    Украина Киев энергоснабжение
    Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb

