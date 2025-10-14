İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 22:14
    Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb

    Ukrayna paytaxtının mərkəzində və bir neçə rayonda elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kiyev Şəhər Dövlət Administrasiyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Kiyevin enerji obyektlərindən birində şəbəkənin həddindən artıq yüklənməsi səbəbindən təchizatda problem yaranıb.

    "Qolosiivski, Şevçenkivski və Peçerski rayonlarında elektrik enerjisi qismən kəsilib", - teleqram paylaşımında bildirilib.

    Həmçinin qeyd olunub ki, bəzi metrostansiyalarda sistem ehtiyat enerjiyə keçib.

    "Fasilə bir dəqiqəyə qədər davam edib. Hazırda bütün metrostansiyalar normal rejimdə işləyir", - məlumatda qeyd olunub.

    Hazırda mütəxəssislər enerji təchizatının bərpası üzərində işləyirlər.

    Ukrayna Kiyev enerji
    В ряде районов Киева произошел блэкаут

    Son xəbərlər

    22:49

    ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:44

    Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    22:40

    Azərbaycanla matçda zədələnən Mbappenin meydana qayıdacağı tarix müəyyənləşib

    Futbol
    22:33
    Foto
    Video

    Brüsseldə nəqliyyat işçilərinin tətili iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    22:24
    Video

    Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilib

    Hadisə
    22:14

    Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    22:11

    Türkiyədə zəlzələ baş verib

    Region
    22:07

    Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    22:00

    Çilidə 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti