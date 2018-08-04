В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Румынии в регионе Сучава столкнулись два легкомоторных самолета, в результате инцидента погиб один из пилотов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

По имеющимся данным, трагедия произошла во время тренировочных полетов в населенном пункте Фрэтэуць Векь в регионе Сучава. В результате столкновения в воздухе двух легкомоторных самолетов один из пилотов погиб, второго решили доставить в больницу на вертолете.

В инспекторате также отметили, что оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.