    В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотника

    • 29 сентября, 2025
    • 09:51
    В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотника

    Появление гражданского БПЛА вблизи взлетно-посадочной полосы 28 сентября нарушило работу Международного аэропорта имени Анри Коандэ в столице Румынии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная компания бухарестских аэропортов (CNAB).

    О небольшом гражданском беспилотнике диспетчеров информировал экипаж заходившего на посадку самолета Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines. Были приняты меры предосторожности: примерно на 40 минут был прерван прием рейсов, несколько самолетов пришлось перевести в безопасные зоны, еще девять были перенаправлены для приземления на другую ВПП.

    Власти Румынии ведут поиск оператора дрона. Запуск беспилотников в районе гражданских и военных аэропортов в стране запрещен и влечет за собой уголовное наказание. Как напоминает Радио Румынии, 19 сентября гражданский БПЛА был замечен примерно в 4 км от этого же аэропорта.

