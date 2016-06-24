​В Румынии из-за жары погибли более 10 человек

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли в результате жаркой погоды на северо-востоке Румынии, еще один человек находятся в состоянии комы.

Как передает Report, по словам представителя экстренных служб округа Васлуй Дана Унгуряну (Dan Ungureanu), несколко человека скончались днем в четверг во время работы, среди них мужчина 74 лет. Кроме того, власти сообщили о нескольких людях, находящихся в состоянии комы из-за жары.

Согласно прогнозам синоптиков, высокие температуры в некоторых частях страны сохранятся до субботы.