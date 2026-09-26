В России закрыли туристическую лестницу из-за активности медведей

Самую длинную лестницу в России закрыли для посещения из-за активности медведей.

Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление администрации Красноярского края.

Речь идет о Торгашинской лестнице, протяженность которой составляет 1,2 км. Лестница ведет на одноименный хребет. На данный момент у ее подножия стоит табличка с рекомендацией не подниматься на гору.

Ранее стало известно о новом нападении медведя. Инцидент произошел близ населенного пункта Хара-Шибирь в Бурятии.