В России закрыли туристическую лестницу из-за активности медведей
Другие страны
- 26 сентября, 2026
- 14:02
Самую длинную лестницу в России закрыли для посещения из-за активности медведей.
Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление администрации Красноярского края.
Речь идет о Торгашинской лестнице, протяженность которой составляет 1,2 км. Лестница ведет на одноименный хребет. На данный момент у ее подножия стоит табличка с рекомендацией не подниматься на гору.
Ранее стало известно о новом нападении медведя. Инцидент произошел близ населенного пункта Хара-Шибирь в Бурятии.
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