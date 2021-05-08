В России выявили 8 329 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 255

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 329, до 4 871 843.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, немного снизилось и составило 270 236, следует из публикации штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 255, до 4 488 615. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 370 против 376 днем ранее. Всего от инфекции умерли 112 992 пациента.