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В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в "Крокус Сити Холле"

В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в "Крокус Сити Холле" МВД усилило меры безопасности на транспорте в России после теракта в "Крокус сити холле".
Другие страны
28 марта 2024 г. 14:55
В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в Крокус Сити Холле

МВД усилило меры безопасности на транспорте в России после теракта в "Крокус сити холле".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.

"Конечно, [усилены меры безопасности], не на всех объектах. И подразделения органов внутренних дел работают, и подразделения транспортной безопасности. Досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают", - сказал он.

Калинкин отметил, что полиция тщательно следит за пассажиропотоком: "Где-то частично по пассажиропотоку, усилены входные группы в части досмотровых мероприятий".

По его словам, камеры видеонаблюдения на объектах транспорта должны быть всегда в исправном состоянии.

"Закон о транспортной безопасности говорит о том, что камеры видеонаблюдения должны всегда находиться в исправном состоянии. Архивы должны храниться до 30 суток", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке "Crocus”da baş verən terror aktından sonra nəqliyyatda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
Версия на английском языке Russia strengthens transport security measures after terror attack at Crocus City Hall

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