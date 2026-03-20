В России упал легкомоторный самолет, есть жертвы
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 17:21
В подмосковной Коломне (Россия) в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, воздушное судно выполняло плановый полет с аэродрома "Торбеево-Старт" в городском округе Ступино.
По предварительным данным, жертвой крушения стали два человека.
Информация о последствиях на земле и состоянии самолета не приводится.
