Rusiyada yüngülmühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 20 mart, 2026
- 17:39
Moskva vilayətinin Kolomna şəhərində (Rusiya) yüngülmühərrikli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər həlak olub.
"Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hava gəmisi Stupino şəhər dairəsindəki "Torbeyevo-Start" aerodromunda planlı uçuş həyata keçirib.
İlkin məlumata görə, qəzanın qurbanı iki nəfər olub.
Təyyarənin vəziyyəti barədə məlumat verilmir.
