Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 14:14
    Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2

    Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета Ан-22 в Ивановской области.

    Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, военно-транспортный самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта.

    Он упал в безлюдном районе, поисково-спасательная команда вылетела к месту происшествия для установления судьбы экипажа.

    В министерстве уточнили, что для установления всех обстоятельств к месту крушения вылетает комиссия ВКС России.

    Крушение Ан-22 произошло в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области России.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

    На место ЧП выдвинулись спасатели. Фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

    Самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщил РЕН ТВ.

    Согласно информации, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа.

    Информация о пострадавших или погибших уточняется.

    По предварительным данным, борт принадлежит Министерству обороны РФ.

    самолет крушение Россия
    Rusiya Müdafiə Nazirliyi təyyarə qəzasını təsdiqləyib - YENİLƏNİB-2
    Elvis

    Последние новости

    14:38

    Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничеству

    Энергетика
    14:36
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:34

    КТЖ планирует в 2026г выйти на IPO

    Финансы
    14:28

    Эльчин Амирбеков рассказал в Брюсселе о минной проблеме и региональных транспортных проектах

    Внешняя политика
    14:23

    Гендиректор IATA: Производство SAF отстает, авиакомпании пересмотрят планы

    Инфраструктура
    14:18

    Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируется

    Другие страны
    14:15

    Посол: Отношения Кишинева и Баку достигли уровня содержательного политического партнерства

    Внешняя политика
    14:14

    Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    14:01

    В Германии на следующей неделе одобрят оборонные заказы на рекордные 52 млрд евро

    Другие страны
    Лента новостей