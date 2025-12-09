Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2

Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета Ан-22 в Ивановской области.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, военно-транспортный самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта.

Он упал в безлюдном районе, поисково-спасательная команда вылетела к месту происшествия для установления судьбы экипажа.

В министерстве уточнили, что для установления всех обстоятельств к месту крушения вылетает комиссия ВКС России.

13:51

Крушение Ан-22 произошло в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

На место ЧП выдвинулись спасатели. Фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

13:29

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области (Россия).

Как передает Report, об этом сообщил РЕН ТВ.

Согласно информации, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа.

Информация о пострадавших или погибших уточняется.

По предварительным данным, борт принадлежит Министерству обороны РФ.