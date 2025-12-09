Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2
- 09 декабря, 2025
- 14:14
Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета Ан-22 в Ивановской области.
Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, военно-транспортный самолет потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта.
Он упал в безлюдном районе, поисково-спасательная команда вылетела к месту происшествия для установления судьбы экипажа.
В министерстве уточнили, что для установления всех обстоятельств к месту крушения вылетает комиссия ВКС России.
Крушение Ан-22 произошло в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области России.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
На место ЧП выдвинулись спасатели. Фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области (Россия).
Как передает Report, об этом сообщил РЕН ТВ.
Согласно информации, на борту воздушного судна находились семь членов экипажа.
Информация о пострадавших или погибших уточняется.
По предварительным данным, борт принадлежит Министерству обороны РФ.