    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 13:33
    Rusiyada An-22 təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Rusiyanın İvanovo vilayətinin Furmanov rayonunda "An-22" təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" mənbəyə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, təyyarənin göyərtəsində yeddi ekipaj üzvü olub.

    Xəsarət alanlar haqqında məlumat dəqiqləşdirilir.

    İlkin məlumata görə, təyyarə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinə məxsusdur.

    Rusiya Təyyarə qəzası
    В России потерпел крушение самолет Ан-22, на борту находились 7 человек

