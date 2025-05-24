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В России предлагают запретить мигрантам иметь больше одной сим-карты

В России предлагают запретить мигрантам иметь больше одной сим-карты В России предлагают запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона.
Другие страны
24 мая 2025 г. 09:35
В России предлагают запретить мигрантам иметь больше одной сим-карты

В России предлагают запретить мигрантам иметь больше одного номера телефона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

“Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о запрете для иностранцев иметь больше одного абонентского номера. В документе отмечается, что такие ограничения направлены на защиту национальных интересов и создание более безопасной среды для граждан”, - говорится в информации.

Согласно ояснительной записке к законопроекту, меры по ограничению владения владения иностранцами и лицами без гражданства сим-картами в России следует принять с учетом "растущих угроз, связанных с терроризмом, шпионажем, мошенничеством, киберугрозами”.

Отмечается, что с 1 января 2025 года в РФ действует запрет для иностранцев на оформление на себя более 10 абонентских номеров.

“Принятие данного законопроекта позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, обеспечивая контроль над коммуникациями иностранных граждан", - говорится в пояснительной записке.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada miqrantlara 1-dən çox telefon nömrəsi işlətmək qadağan edilə bilər

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