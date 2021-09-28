В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки - 852, всего за время пандемии скончались 205 531 человек с COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением этого заболевания.
При этом, предыдущий максимум пришелся на 24 сентября - 828 смертей пациентов с заболеванием за сутки.
Отметим, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559. Так, за все время пандемии в стране зарегистрированы 7 464 708 случаев заболевания.