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В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19 В России объявлен максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки, всего за время пандемии скончались 205 531 человек с COVID-19.
Другие страны
28 сентября 2021 г. 12:54
В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки - 852, всего за время пандемии скончались 205 531 человек с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением этого заболевания.

При этом, предыдущий максимум пришелся на 24 сентября - 828 смертей пациентов с заболеванием за сутки.

Отметим, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 21 559. Так, за все время пандемии в стране зарегистрированы 7 464 708 случаев заболевания.

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