В России совершили нападение на посла Польши
- 20 ноября, 2025
- 14:12
В Санкт-Петербурге совершили нападение на посла Польши Кшиштофа Краевского.
Как передает Report со ссылкой на местное издание Gazeta Wyborcza, информацию подтвердили в МИД Польши.
Отмечается, что инцидент произошел 16 ноября, когда посол прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с местными поляками по случаю Дня независимости Польши.
Около полудня, когда он в сопровождении консула шел на богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила группа людей, представлявших себя "активистами".
Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами, а затем атаковали самого посла.
"Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешалась охрана", – сказал изданию представитель МИД Польши Мацей Вевиор.
Он также подчеркнул, что дипломат не получил каких-либо серьезных травм.
Напомним, что 19 ноября Польша приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России - в городе Гданьске.