В России совершили нападение на посла Польши

    • 20 ноября, 2025
    • 14:12
    В Санкт-Петербурге совершили нападение на посла Польши Кшиштофа Краевского.

    Как передает Report со ссылкой на местное издание Gazeta Wyborcza, информацию подтвердили в МИД Польши.

    Отмечается, что инцидент произошел 16 ноября, когда посол прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с местными поляками по случаю Дня независимости Польши.

    Около полудня, когда он в сопровождении консула шел на богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила группа людей, представлявших себя "активистами".

    Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами, а затем атаковали самого посла.

    "Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешалась охрана", – сказал изданию представитель МИД Польши Мацей Вевиор.

    Он также подчеркнул, что дипломат не получил каких-либо серьезных травм.

    Напомним, что 19 ноября Польша приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России - в городе Гданьске.

