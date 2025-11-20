В России совершили нападение на посла Польши

В Санкт-Петербурге совершили нападение на посла Польши Кшиштофа Краевского.

Как передает Report со ссылкой на местное издание Gazeta Wyborcza, информацию подтвердили в МИД Польши.

Отмечается, что инцидент произошел 16 ноября, когда посол прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с местными поляками по случаю Дня независимости Польши.

Около полудня, когда он в сопровождении консула шел на богослужение в базилику святой Екатерины Александрийской, его окружила группа людей, представлявших себя "активистами".

Отмечается, что они несли плакаты с антипольскими и антиукраинскими лозунгами, а затем атаковали самого посла.

"Сначала это были словесные оскорбления, но потом была явная попытка применить физическую силу. Тогда вмешалась охрана", – сказал изданию представитель МИД Польши Мацей Вевиор.

Он также подчеркнул, что дипломат не получил каких-либо серьезных травм.

Напомним, что 19 ноября Польша приняла решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство России - в городе Гданьске.