İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiyada Polşa səfirinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:23
    Rusiyada Polşa səfirinə hücum edilib

    Sankt-Peterburqda Polşanın səfiri Kşiştof Krayevskiyə hücum edilib.

    "Report" "Gazeta Wyborcza" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Polşa Xarici İşlər Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib.

    Bildirilib ki, hadisə noyabrın 16-da səfir Polşanın Müstəqillik Günü münasibətilə yerli polyaklarla görüşmək üçün Sankt-Peterburqa gəldiyi zaman baş verib.

    O, günorta saatlarında konsulun müşayiəti ilə Müqəddəs Yekaterina bazilikasında ibadətə gedərkən özlərini "fəallar" kimi təqdim edən bir qrup insan onu əhatəyə alıb.

    Onlar əllərində polyaklar və ukraynalılara qarşı şüarlar yazılmış plakatlar tutublar və daha sonra səfirə hücum ediblər.

    "Əvvəlcə təhqirlər səsləndirilib, lakin sonra açıq şəkildə fiziki güc tətbiq etmək cəhdi olub. Bu zaman mühafizə işə qarışıb", – Polşa XİN-in nümayəndəsi Matsey Vevior nəşrə bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, diplomat ciddi xəsarət almayıb.

    Xatırladaq ki, noyabrın 19-da Polşa Rusiyanın ölkədə fəaliyyət göstərən sonuncu baş konsulluğunun bağlanması barədə qərar qəbul edib.

    Rusiya Polşa Səfir
    В России совершили нападение на посла Польши

    Son xəbərlər

    15:49
    Video

    Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:48

    Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıb

    Fərdi
    15:44

    Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcək

    Maliyyə
    15:41

    Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    15:39

    Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilir

    Maliyyə
    15:38

    Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

    Futbol
    15:36

    Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    15:35

    Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıb

    Region
    15:32

    DSMF-nin gələnilki xərclərinin 97 %-ə yaxını əhaliyə ödənişlər olacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti