В России на трехлетнего ребенка упала плита весом 40 кг

Плита весом около 40 кг отвалилась от монумента на трехлетнего ребенка в городе Реже Свердловской области в России.

Плита весом около 40 кг отвалилась от монумента на трехлетнего ребенка в городе Реже Свердловской области в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, следственные органы организовали проверку по факту ненадлежащего содержания памятника.

"Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием трехлетнего ребенка вследствие ненадлежащего содержания памятника. По предварительной информации, <…> в вечернее время ребенок вместе с законным представителем находились в центре города Реж у памятника Режевским умельцам - основателям завода. Девочка подошла к памятнику, в это время на нее упала плита с наименованием памятника весом около 40 кг", - говорится в сообщении.